“توركسات” التركية تبدأ تقديم الإنترنت عالي السرعة داخل الطائرات

أنقرة-سانا‏

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم ‏الأحد، أن شركة “توركسات” ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت عالية السرعة ‏داخل الطائرات اعتباراً من العام الجاري‎.‎

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء التركية “الأناضول”، أن الخدمة ‏ستنطلق في مرحلتها الأولى على متن طائرات شركة “آ جت”، على أن تمتد ‏لتشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بحلول عام 2027‎.

وأضاف أورال أوغلو: إن هذه الخطوة تهدف إلى تزويد المسافرين بخدمة ‏إنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية الحالية والجديدة التابعة ‏لـ”توركسات” على مدار الساعة بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها‎.‎

وتُعدّ “توركسات” شركة حكومية تركية رائدة في مجال الاتصالات ‏الفضائية، تضطلع بتصنيع الأقمار الصناعية وتشغيلها وإدارتها، وتقديم ‏خدمات البث الفضائي ونقل البيانات والاتصالات، إضافة إلى توفير حلول ‏متقدمة في البنية التحتية الرقمية‎.‎