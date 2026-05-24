“توركسات” التركية تبدأ تقديم الإنترنت عالي السرعة داخل الطائرات

أنقرة-سانا
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأحد، أن شركة “توركسات” ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت عالية السرعة داخل الطائرات اعتباراً من العام الجاري.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء التركية “الأناضول”، أن الخدمة ستنطلق في مرحلتها الأولى على متن طائرات شركة “آ جت”، على أن تمتد لتشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بحلول عام 2027.
وأضاف أورال أوغلو: إن هذه الخطوة تهدف إلى تزويد المسافرين بخدمة إنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية الحالية والجديدة التابعة لـ”توركسات” على مدار الساعة بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها.
وتُعدّ “توركسات” شركة حكومية تركية رائدة في مجال الاتصالات الفضائية، تضطلع بتصنيع الأقمار الصناعية وتشغيلها وإدارتها، وتقديم خدمات البث الفضائي ونقل البيانات والاتصالات، إضافة إلى توفير حلول متقدمة في البنية التحتية الرقمية.