السيسي وماكرون يبحثان جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في تصريح: إن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة، وبالأخص الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، والوضع في لبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبان ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظاً على السلم والاستقرار الإقليمي، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وفرنسا من أجل تعزيز السلم في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري أكد خلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في 29 من الشهر الماضي أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في المنطقة.