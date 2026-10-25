الدفاع المدني السعودي: إصابتان جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي

الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد إصابة شخصين جراء سقوط شظايا نجمت ‏عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظتي ‏خميس مشيط وأحد رفيدة.‏

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وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي في بيان: “تعامل الدفاع المدني ‏في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة مع سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد ‏اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية”.‏

وأضاف البيان: “إنه نتج عنها إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، إضافة إلى ‏إلحاق أضرار مادية في 3 مبانٍ سكنية و7 مركبات”.‏

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير 10 ‏صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.‏

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وتتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، وسط إدانات عربية وإسلامية ‏متواصلة لهذه الهجمات، ودعوات إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقفها والحد من ‏تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.‏