الدفاع المدني السعودي: إصابتان جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي

الرياض-سانا
أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد إصابة شخصين جراء سقوط شظايا نجمت عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي في بيان: “تعامل الدفاع المدني في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة مع سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية”.
وأضاف البيان: “إنه نتج عنها إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية في 3 مبانٍ سكنية و7 مركبات”.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.
وتتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، وسط إدانات عربية وإسلامية متواصلة لهذه الهجمات، ودعوات إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقفها والحد من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.