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الدفاع المدني السعودي: إصابتان جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي

thumbs b c 95098935d91392e6bf7612cbd987a920 الدفاع المدني السعودي: إصابتان جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي
من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي-وكالة الأناضول

الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد إصابة شخصين جراء سقوط شظايا نجمت ‏عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظتي ‏خميس مشيط وأحد رفيدة.‏
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وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي في بيان: “تعامل الدفاع المدني ‏في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة مع سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد ‏اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية”.‏

وأضاف البيان: “إنه نتج عنها إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، إضافة إلى ‏إلحاق أضرار مادية في 3 مبانٍ سكنية و7 مركبات”.‏
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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير 10 ‏صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية.‏
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وتتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، وسط إدانات عربية وإسلامية ‏متواصلة لهذه الهجمات، ودعوات إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقفها والحد من ‏تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.‏

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