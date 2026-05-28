مؤسس “ميسترال”: أوروبا بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي العسكري لمواجهة التهديدات

أكد آرثر مينش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “ميسترال” الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، اليوم الخميس، أن أوروبا لا يمكنها تجاهل استخدام خصومها لهذه التكنولوجيا في المجال العسكري، مشدداً على ضرورة امتلاك القارة قدراتها الخاصة في هذا المجال.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس، عن مينش قوله: “طالما أن لدينا خصوماً يهددوننا فعلاً، فنحن بحاجة إلى امتلاك قدراتنا الخاصة”، مشيراً إلى أن شركته تزوّد الجيش الفرنسي بنماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت “ميسترال” أعلنت في وقت سابق تأسيس مركز بيانات جديد في مدينة ليزأوليس الفرنسية بقوة حوسبة تبلغ 10 ميغاواط، يُرتقب افتتاحه في الربع الثالث من 2026، ضمن خطة استثمارية بقيمة 4 مليارات يورو، تستهدف الوصول إلى 200 ميغاواط من قوة الحوسبة بحلول نهاية 2027، وذلك في إطار جهود أوروبية أوسع لمنافسة الولايات المتحدة في البنية التحتية الرقمية بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

