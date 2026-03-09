هزة بقوة 5.1 درجات بولاية دنيزلي غربي تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الإثنين، قضاء بولدان التابع لولاية دنيزلي غربي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، قولها: إن هزة ارضية وقعت عند الساعة 09:21 بالتوقيت المحلي (06:21 ت.غ)، وكان مركزها بولدان.

وأشارت البيانات إلى تحديد عمق الهزة بنحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد معلومات فور وقوع الهزة عن وجود خسائر مادية أو بشرية.

وكانت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا سجلت مساء الـ 26 من الشهر الماضي هزة أرضية متوسطة بلغ قدرها “4.6” درجات على مقياس ريختر وعلى عمق “5” كم شمال كهرمان مرعش التركية.

