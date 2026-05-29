واشنطن تُدرج مجموعتين إجراميتين برازيليتين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

واشنطن-سانا

أدرجت الولايات المتحدة، مجموعتين إجراميتين برازيليتين في لائحتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهما “كوماندو فيرميلو” و”بريميرو كوماندو دا كابيتال”، متجاهلةً معارضة الحكومة البرازيلية لهذا التصنيف، ويدخل القرار حيز التنفيذ في الخامس من حزيران المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله في بيان: إن المجموعتين “تُعدّان من بين أكثر المنظمات الإجرامية عنفاً في البرازيل”، مشيراً إلى أن لديهما “آلاف الأعضاء، وقد خططتا لهجمات وحشية ضد شرطيين وموظفين حكوميين ومدنيين برازيليين”، ولافتاً إلى امتداد نفوذهما خارج الحدود البرازيلية.

وفي سياق متصل، كشف المرشح الرئاسي البرازيلي المحافظ فلافيو بولسونارو، أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، إعلان هذا التصنيف، وهو ما تجلّى في هذا القرار بعد أيام قليلة.

وفي المقابل، أبدت الحكومة البرازيلية برئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا معارضة شديدة لهذا التصنيف، إذ يُجيز من الناحية القانونية تدخلاً عسكرياً أمريكياً محتملاً، فضلاً عن حظر دخول أعضاء هاتين المجموعتين إلى الأراضي الأمريكية وتجميد أي تعاملات مالية معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية.

يشار إلى أن برازيليا وواشنطن وقعتا اتفاقاً في نيسان الماضي لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، يشمل تبادل البيانات لعمليات تفتيش الحاويات التي تعمل بين البرازيل والولايات المتحدة.