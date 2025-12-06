قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات اتفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما

الدوحة-سانا

أعلنت دولة قطر والاتحاد الأوروبي إطلاق عملية التفاوض بشأن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية قوله: “تمثل هذه الخطوة مساراً مستقبلياً طموحاً للتعاون، وتشكل مرحلة مهمة في مسار العلاقات الثنائية”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإعلان يعكس قوة الشراكة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ويتيح فرصاً متبادلة لكلا الجانبين من أجل توسيع وتعميق التعاون.

وجدد الطرفان عزمهما المشترك على تعزيز العمل معاً دعماً للسلام والازدهار والأمن الإقليمي وإدراكاً للدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر، ولاسيما جهودها المحورية في الوساطة دعماً للسلام وحل النزاعات في عدد من الأزمات، وامتداداً للالتزام المبدئي للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على النظام الدولي.

يشار إلى أن البيان جاء عقب الاجتماع الذي عقد بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية على هامش منتدى الدوحة 2025 المنعقد في العاصمة القطرية.