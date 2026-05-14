المسيرات الأوكرانية تجبر رئيسة وزراء لاتفيا على الاستقالة

ريغا-سانا‏

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا استقالتها اليوم الخميس، بعدما فقدت ‏دعم حزب وزير دفاعها في ائتلافها، إثر إجباره على الاستقالة على خلفية ‏توغل مسيرات أوكرانية في أجواء البلاد‎.‎

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن سيلينا أعلنت في مؤتمر صحفي استقالتها ‏من منصب رئيسة الوزراء، مشيرة إلى أن وضعه أصبح صعباً حيث خسر ‏ائتلافها الحاكم المنتمي ليمين الوسط والذي يتولى السلطة منذ عام 2023، ‏أغلبيته الضئيلة في البرلمان بعد انشقاق أعضاء من حزب التقدميين الذي ‏ينتمي إليه وزير الدفاع المستقيل أندريس سبرودس‎.‎

ومن دون النواب التسعة التقدميين، وجدت حكومة سيلينا نفسها في موقف ‏الأقلية مع تأييد 41 نائباً في البرلمان من أصل 100، مقابل 47 للمعارضة‎.‎

وأعلنت سيلينا استقالتها في وقت كانت الحكومة مهددة بتصويت بحجب الثقة ‏في البرلمان، وستتولى حكومتها تصريف الأعمال إلى حين تصويت البرلمان ‏على حكومة جديدة‎.‎

وفي السابع من أيار الجاري عبرت مسيّرتان أوكرانيتان الحدود الروسية ‏وتحطمتا في لاتفيا، وأصابت إحداهما منشأة لتخزين النفط شرق البلاد، وهو ‏ما سلط الضوء على ضعف الدفاعات الجوية التي عجزت عن تحييد طائرة ‏مسيرة حلّقت في مجالها الجوي قبل تحطمها على أراضيها‎.‎