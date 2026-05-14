المسيرات الأوكرانية تجبر رئيسة وزراء لاتفيا على الاستقالة

ريغا-سانا
أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا استقالتها اليوم الخميس، بعدما فقدت دعم حزب وزير دفاعها في ائتلافها، إثر إجباره على الاستقالة على خلفية توغل مسيرات أوكرانية في أجواء البلاد.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن سيلينا أعلنت في مؤتمر صحفي استقالتها من منصب رئيسة الوزراء، مشيرة إلى أن وضعه أصبح صعباً حيث خسر ائتلافها الحاكم المنتمي ليمين الوسط والذي يتولى السلطة منذ عام 2023، أغلبيته الضئيلة في البرلمان بعد انشقاق أعضاء من حزب التقدميين الذي ينتمي إليه وزير الدفاع المستقيل أندريس سبرودس.
ومن دون النواب التسعة التقدميين، وجدت حكومة سيلينا نفسها في موقف الأقلية مع تأييد 41 نائباً في البرلمان من أصل 100، مقابل 47 للمعارضة.
وأعلنت سيلينا استقالتها في وقت كانت الحكومة مهددة بتصويت بحجب الثقة في البرلمان، وستتولى حكومتها تصريف الأعمال إلى حين تصويت البرلمان على حكومة جديدة.
وفي السابع من أيار الجاري عبرت مسيّرتان أوكرانيتان الحدود الروسية وتحطمتا في لاتفيا، وأصابت إحداهما منشأة لتخزين النفط شرق البلاد، وهو ما سلط الضوء على ضعف الدفاعات الجوية التي عجزت عن تحييد طائرة مسيرة حلّقت في مجالها الجوي قبل تحطمها على أراضيها.