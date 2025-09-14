ماليزيا: العدوان الإسرائيلي على الدول العربية يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي

كوالالمبور-سانا

أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة الدول العربية تكشف النهج العدواني وغير الإنساني لحكومة الاحتلال، وتشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي يهدد استقرار المنطقة برمتها.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن إبراهيم قوله، في تصريح قبيل توجهه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غداً: “لا يمكن القبول بهجمات إسرائيل ضد ست دول في المنطقة خلال أسبوع أو أسبوعين فقط، فهذا القدر من الوقاحة غير مقبول”. وأضاف: إن إسرائيل استهدفت في فترة قصيرة قطر وسوريا وفلسطين ولبنان واليمن، إضافة إلى أسطول الصمود العالمي في المياه الإقليمية لتونس.

وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ولا يوجد من يردعها، مؤكداً النهج العدواني وغير الإنساني لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وكانت وزارة الخارجية الماليزية أعلنت أمس السبت أن مشاركة رئيس الوزراء في القمة تؤكد دعم ماليزيا وتضامنها مع قطر، وتؤكد جهود ماليزيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة العنف والوحشية التي تمارسها إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الثلاثاء عدواناً جوياً على الدوحة، متجاهلة القوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول، ما أثار إدانات دولية وعربية واسعة.