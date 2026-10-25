تصاعد عدوان الاحتلال بالضفة..اعتقال 22 فلسطينياً وإقامة بؤرتين استيطانيتين

القدس المحتلة-سانا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ونفذت حملات اقتحام واعتقال طالت 22 فلسطينياً في محافظتي الخليل وبيت لحم، بالتزامن مع إقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات دورا ويطا والسموع وترقوميا في محافظة الخليل، واعتقلت 20 فلسطينياً، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين في محافظة بيت لحم.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال حصارها العسكري المفروض على مدن وبلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وطاردت المواطنين الذين حاولوا الدخول إليها أو الخروج منها.

كما واصلت إغلاق منطقتي “الجلدة” و”عين دير بحة” في الخليل، عقب إخلاء أجزاء واسعة منهما بالقوة، ما أدى خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نزوح أكثر من 200 عائلة وتهجير نحو 2500 مواطن قسراً.

وفي تطور آخر، شرعت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما سرقت مجموعة أخرى 12 رأساً من الأغنام في المنطقة ذاتها.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد أمس السبت، تصاعد حملات الاعتقال والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مشيراً إلى تسجيل نحو 70 حالة اعتقال خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع عدوان عسكري واسع في محافظة الخليل.