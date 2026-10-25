ماليزيا وتونس تدينان الهجوم الإرهابي على كنيسة في الأردن

كوالالمبور-تونس-سانا

أدانت ماليزيا وتونس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، مجددتين تضامنهما مع الأردن، ومؤكدتين دعمه في مواجهة الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان نشرته اليوم الأحد على منصة “إكس”، عن تعازيها للحكومة والشعب الأردني وأسر الضحايا، مؤكدة رفضها الشديد لاستهداف دور العبادة، واعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً لحرمة المواقع الدينية.

وجددت ماليزيا التزامها بالتعاون مع الأردن في مواجهة التطرف بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترسيخ قيم الوئام الديني والتعايش السلمي.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التونسية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداء، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن.

كما شددت على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة هذه الآفة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضي كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى تسعة قتلى.