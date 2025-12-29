أمريكا تقدم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة

جنيف-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تقديم تعهد مالي بقيمة ملياري دولار للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص المساعدات الخارجية الأمريكية، ومطالبتها الوكالات الدولية بضرورة التكيف مع “الحقائق المالية الجديدة”.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن هذا النموذج الجديد يهدف إلى تقاسم عبء العمل الإنساني للأمم المتحدة بشكل أفضل مع الدول المتقدمة الأخرى”، مشدداً على ضرورة قيام المنظمة الدولية بخفض ما وصفه بالتضخم وإزالة الازدواجية والالتزام بآليات رقابة ومساءلة جديدة.

من جانبه، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر التعهد الأمريكي بأنه “مساهمة بالغة الأهمية” لإنقاذ حياة الملايين، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن هذا المبلغ يمثل دفعة أولى لتمويل نداء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية السنوي.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في ختام عام وصف بـ “الحَرِج” للمنظمات الدولية، ولا سيما الوكالات المعنية باللاجئين والهجرة والغذاء، جراء قيام إدارة ترامب بخفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ما أجبر تلك الوكالات على تقليص إنفاقها ومشاريعها وإلغاء آلاف الوظائف، بالتوازي مع توجهات مشابهة لجهات مانحة غربية أخرى.