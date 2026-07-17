البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة ويحذر من تداعياتها

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على كل من البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية، ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم الجمعة، إلى أن استمرار هذه الاعتداءات وتعمّد استهداف المنشآت المدنية الحيوية يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقفها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة، لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.

وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على تضامن البرلمان الكامل مع الدول العربية المستهدفة، ودعمه المطلق لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.