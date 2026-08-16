ترامب يرحب باتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان

واشنطن-سانا
رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، باتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته كل من السعودية وتركيا وباكستان مؤخراً، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية.
وقال ترامب، في تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»: إن توقيع الاتفاق يظهر ما وصفه ببدء منطقة الشرق الأوسط في التكاتف، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيمكن الدول الموقعة عليه من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية وأهمية.
وهنأ ترامب قيادات الدول الثلاث بتوقيع الاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة.
وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقعت في الـ7 من آب الجاري «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، الذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، إلى جانب تعزيز مختلف أوجه التعاون الدفاعي بينها.