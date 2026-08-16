ترامب يرحب باتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان

68ae288e 71e8 4a69 a98c d21d6f576bf1 ترامب يرحب باتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان

واشنطن-سانا‏

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، باتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته كل من السعودية وتركيا وباكستان ‏مؤخراً، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية.‏

وقال ترامب، في تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»: إن توقيع الاتفاق يظهر ما وصفه ببدء منطقة الشرق الأوسط في ‏التكاتف، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيمكن الدول الموقعة عليه من الدفاع عن ‏نفسها بصورة أكثر فاعلية وأهمية.‏

وهنأ ترامب قيادات الدول الثلاث بتوقيع الاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة.‏

وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقعت في الـ7 من آب الجاري «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، الذي ينص على اعتبار أي ‏هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، إلى جانب تعزيز مختلف أوجه التعاون الدفاعي بينها. ‏

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