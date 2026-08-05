زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب جنوب الفلبين

photo 2026 08 05 10 29 04 زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب جنوب الفلبين

مانيلا-سانا

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء قبالة السواحل الجنوبية للفلبين.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد ضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديد مركزه على بعد 32 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني القريبة من جزيرة ميدنداناو.

ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري عاتية (تسونامي) كما لم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد نحو شهرين من زلزال مدمر بقوة 7,8 درجات كان قد ضرب جزيرة ميدنداناو المجاورة في 8 حزيران الماضي، وتسبب بوفاة 78 شخصاً، وانهيار مبان وانزلاقات تربة.

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