مقاطعة هاينان الصينية تعتزم حظر بيع السيارات العاملة ‏بالوقود بحلول 2030‏

بكين-سانا
أعلنت مقاطعة هاينان الجزرية في جنوب الصين عزمها حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030، في إطار خطتها لتسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وذكرت وكالة شينخوا اليوم الثلاثاء، أن خطة المقاطعة للفترة بين عامي 2026 و2030 تنص على أن تكون جميع السيارات الخاصة الجديدة أو المستبدلة، إضافة إلى المركبات المستخدمة في الخدمات العامة والأنشطة التجارية، من مركبات الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، مع استثناء المركبات المخصصة للاستخدامات الخاصة.
ووفق الخطة، تستهدف هاينان رفع نسبة مركبات الطاقة الجديدة من إجمالي المركبات في المقاطعة من 23.75 بالمئة عام 2025 إلى 45 بالمئة بحلول عام 2030، بالتوازي مع توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية، بحيث لا يتجاوز معدل المركبات لكل نقطة شحن 2.5 مركبة.
وأكدت السلطات المحلية أن المقاطعة تمضي في تنفيذ الهدف الذي أعلنته لأول مرة عام 2018، لتكون أول مقاطعة صينية تحدد موعداً لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود.
وتسعى الصين إلى تعزيز استخدام مركبات الطاقة الجديدة ضمن أهدافها لبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في وقت تعد فيه أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.