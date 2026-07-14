مقاطعة هاينان الصينية تعتزم حظر بيع السيارات العاملة ‏بالوقود بحلول 2030‏

بكين-سانا‏

أعلنت مقاطعة هاينان الجزرية في جنوب الصين عزمها ‏حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق ‏الداخلي بحلول عام 2030، في إطار خطتها لتسريع ‏التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات ‏الكربونية‎.‎

وذكرت وكالة شينخوا اليوم الثلاثاء، أن خطة المقاطعة ‏للفترة بين عامي 2026 و2030 تنص على أن تكون ‏جميع السيارات الخاصة الجديدة أو المستبدلة، إضافة إلى ‏المركبات المستخدمة في الخدمات العامة والأنشطة ‏التجارية، من مركبات الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، ‏مع استثناء المركبات المخصصة للاستخدامات الخاصة‎.‎

ووفق الخطة، تستهدف هاينان رفع نسبة مركبات الطاقة ‏الجديدة من إجمالي المركبات في المقاطعة من 23.75 ‏بالمئة عام 2025 إلى 45 بالمئة بحلول عام 2030، ‏بالتوازي مع توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن ‏الكهربائية، بحيث لا يتجاوز معدل المركبات لكل نقطة ‏شحن 2.5 مركبة‎.‎

وأكدت السلطات المحلية أن المقاطعة تمضي في تنفيذ ‏الهدف الذي أعلنته لأول مرة عام 2018، لتكون أول ‏مقاطعة صينية تحدد موعداً لحظر بيع السيارات العاملة ‏بالوقود‎.‎

وتسعى الصين إلى تعزيز استخدام مركبات الطاقة ‏الجديدة ضمن أهدافها لبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام ‌‏2060، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ‏في وقت تعد فيه أكبر سوق للسيارات الكهربائية في ‏العالم‎.‎