‏ مصرع مظليين إثر اصطدامهما خلال قفزة جوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا‏

لقي مظليان مصرعهما مساء أمس السبت إثر اصطدامهما في الجو وتشابك مظلتيهما خلال ‏مشاركتهما في فعالية منظمة للقفز المظلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.‏

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مكتب شرطة مقاطعة ريفرسايد في الولاية إعلانه أن ‏الحادث وقع يوم الجمعة في مركز “سكاي دايف إلسينور” بمدينة ليك إلسينور، وأسفر عن ‏وفاة جورجيا جين (56 عاماً) من ولاية ساوث داكوتا، وليفي بيمينتل (29 عاماً) من ‏ولاية إلينوي، بعد نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.‏

وأوضحت إدارة المركز، في بيان، أن مرحلة السقوط الحر وفتح المظلتين جرت بصورة ‏طبيعية، إلا أن المظليين اصطدما على ارتفاع نحو 46 متراً عن الأرض أثناء استعدادهما ‏للهبوط، ما أدى إلى تشابك المظلتين وارتطامهما بالأرض وإصابتهما بجروح بالغة أودت ‏بحياتهما.‏

وذكر مكتب الشريف أنه أبلغ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بالحادث، لتتولى جمع ‏معدات القفز المظلي وفحصها، والمشاركة في التحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.‏

يذكر أن جمعية المظلات الأمريكية سجلت 16 حالة وفاة خلال عام 2025، من أصل نحو ‌‏3.47 ملايين قفزة مظلية نفذها أعضاؤها، فيما أفاد 5.6 بالمئة منهم بتعرضهم لإصابات ‏استدعت تدخلاً طبياً، وكانت إصابات الكاحل أثناء الهبوط الأكثر شيوعاً.‏