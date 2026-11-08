‏ مصرع مظليين إثر اصطدامهما خلال قفزة جوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا
لقي مظليان مصرعهما مساء أمس السبت إثر اصطدامهما في الجو وتشابك مظلتيهما خلال مشاركتهما في فعالية منظمة للقفز المظلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مكتب شرطة مقاطعة ريفرسايد في الولاية إعلانه أن الحادث وقع يوم الجمعة في مركز “سكاي دايف إلسينور” بمدينة ليك إلسينور، وأسفر عن وفاة جورجيا جين (56 عاماً) من ولاية ساوث داكوتا، وليفي بيمينتل (29 عاماً) من ولاية إلينوي، بعد نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.
وأوضحت إدارة المركز، في بيان، أن مرحلة السقوط الحر وفتح المظلتين جرت بصورة طبيعية، إلا أن المظليين اصطدما على ارتفاع نحو 46 متراً عن الأرض أثناء استعدادهما للهبوط، ما أدى إلى تشابك المظلتين وارتطامهما بالأرض وإصابتهما بجروح بالغة أودت بحياتهما.
وذكر مكتب الشريف أنه أبلغ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بالحادث، لتتولى جمع معدات القفز المظلي وفحصها، والمشاركة في التحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.
يذكر أن جمعية المظلات الأمريكية سجلت 16 حالة وفاة خلال عام 2025، من أصل نحو 3.47 ملايين قفزة مظلية نفذها أعضاؤها، فيما أفاد 5.6 بالمئة منهم بتعرضهم لإصابات استدعت تدخلاً طبياً، وكانت إصابات الكاحل أثناء الهبوط الأكثر شيوعاً.