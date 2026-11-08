الحركة العمرانية تنتعش في القنيطرة وسط تحديات البناء والإنتاج

القنيطرة-سانا

تشهد محافظة القنيطرة نشاطاً في الحركة العمرانية ضمن القطاعات السكنية والإنتاجية، ‏بالتوازي مع الجهود الأهلية والحكومية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، رغم ‏التحديات الناجمة عن التعديات الإسرائيلية وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية ونقصها.‏

وأوضح رئيس دائرة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية محمد سوار الدين الجبر ‏في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المحافظة تضم حالياً 77 مخططاً تنظيمياً، منها 68 في ‏المحافظة و9 في التجمعات السكنية بريف دمشق.‏

توسّع عمراني

بالنسبة للبرامج التخطيطية التي مضى على إعدادها أكثر من 15 عاماً، بحسب ما أشار ‏إليه الجبر، يجري العمل على توسعتها أفقياً في التجمعات السكنية وفق الإمكانات المتاحة، ‏لافتاً إلى أن المحافظة خالية من العشوائيات، مع وجود تراخيص زراعية قديمة مسموح ‏بها قانونياً.‏

وبين الجبر أن طلبات التوسع العمراني تخضع لمعايير معتمدة من وزارة الإدارة المحلية ‏والبيئة، يُستند إليها في قبول الطلبات أو رفضها، كاشفاً عن توجه لاعتماد تصاميم ‏وواجهات معمارية محددة قريباً، بهدف إضفاء هوية بصرية ومعمارية خاصة على ‏المحافظة.‏

وبالنسبة إلى الأبنية القديمة، أوضح الجبر أن تحديد إمكانية إضافة طوابق أو إجراء ‏توسعات عمودية وأفقية سيعتمد على التقارير الفنية الصادرة عن نقابة المهندسين، لتقييم ‏السلامة الإنشائية لكل بناء.‏

تحديات الإنتاج

من جهته، أكد صاحب معمل بلوك في الريف الجنوبي إياد إسماعيل أن النشاط العمراني وقطاع البناء ازدهرا مقارنة بالسنوات الماضية، ولا سيما في منطقة غدير البستان، مشيراً ‏إلى أن التوغلات الإسرائيلية تؤدي إلى توقف مؤقت في حركة العمل والإنتاج.‏

ولفت إسماعيل إلى صعوبات تواجه الحرفيين، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية ‏والمحروقات وطول فترات التقنين الكهربائي، مطالباً بتوفير مادتي الإسمنت والمازوت ‏ومنح قروض تنموية ميسرة لدعم الحرفيين والحركة الإنتاجية.‏

من جانبه، وصف المواطن عامر الأحمد الحركة العمرانية بالجيدة، مشيراً إلى وجود ‏نشاط في مختلف البلدات، وأن إرادة البناء تتجاوز الصعوبات والاعتداءات الإسرائيلية، ‏رغم ارتفاع الأسعار وغياب الدعم الحكومي اللازم لتأمين مستلزمات التوسع السكني.‏

وتأتي أعمال البناء ضمن جهود إعادة الإعمار وتأهيل المساكن والبنى التحتية في القرى ‏والبلدات، في ظل التحديات التي تواجه المحافظة نتيجة التعديات الإسرائيلية المتكررة.‏