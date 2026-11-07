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بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين

IMG 4541 1 860x573 1 بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين
مبنى مديرية بريد- طرطوس-سانا

 طرطوس-سانا
 
أعلنت مديرية بريد طرطوس تخصيص دوام إضافي يوم السبت 7 تشرين الثاني الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام، بالتزامن مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.
 
وأوضح مدير بريد طرطوس، عمار يحيى، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوام الإضافي يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام، من خلال تجهيز أكثر من عشر نوافذ لصرف الرواتب في صالة مبنى المديرية بطرطوس.
 
وأشار يحيى إلى أن عدد المتقاعدين المستفيدين من خدمة صرف الرواتب يبلغ نحو 49 ألفاً من حاملي بطاقات التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 9 آلاف من حاملي بطاقات التأمين والمعاش.
 
وبيّن أن دوام يوم السبت يقتصر على حاملي بطاقات التأمينات الاجتماعية، فيما تُصرف رواتب حاملي بطاقات التأمين والمعاش يوم الأحد، لافتاً إلى أن المديرية توفر خدمة إيصال الرواتب إلى منازل المستفيدين أو أماكن إقامتهم، بهدف تخفيف أعباء التنقل والحد من الازدحام، ولا سيما في ظل الظروف الجوية.
 
وتندرج هذه الإجراءات في إطار جهود المؤسسة السورية للبريد لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

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