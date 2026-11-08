‏ إصابة يمنيين اثنين جراء قصف لميليشيا الحوثي استهدف مناطق سكنية في تعز

عدن-سانا

أُصيب مدنيان يمنيان، بينهما امرأة، جراء قصف شنّته ميليشيا الحوثي مساء أمس السبت، واستهدف مناطق سكنية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي قوله: “إن امرأة من منطقة يَفْرُس بمديرية مشرعة وحدنان أُصيبت بشظايا في مؤخرة الرأس، فيما أُصيب شاب من منطقة النوازل بمديرية جبل حبشي بشظية في الفخذ الأيسر”.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل المصابين إلى أحد المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في مناطق التماس بمحافظة تعز، عبر القصف بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية، في ظل استمرار التصعيد العسكري، حيث قُتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، وأُصيب أربعة آخرون، الأربعاء الماضي، جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيا واستهدف منطقة الأثاور في مديرية حيفان.