مصرع 13 شخصاً جراء تحطم طائرة صغيرة جنوب البيرو

5aGDxdp 231801 large مصرع 13 شخصاً جراء تحطم طائرة صغيرة جنوب البيرو

ليما-سانا

لقي ثلاثة عشر شخصاً مصرعهم اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقل سياحاً في جنوب البيرو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الميجور في شرطة البيرو خورخي أندرادي قوله للصحفيين من مكان الحادث: “إن المعلومات الأولية تؤكد مصرع جميع ركاب الطائرة، وهم أحد عشر راكباً، إضافة إلى اثنين هما أفراد طاقم الطائرة”.

وأشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها لزيارة أحد المواقع الأثرية الشهيرة في البيرو.

وكان عشرة أشخاص، بينهم خمسة أطفال لقوا مصرعهم، جراء حريق اندلع في حي شعبي بالعاصمة البيروفية ليما الأسبوع الماضي، وأسفر أيضاً عن ‏إصابة شخصين، وتدمير منزلين بالكامل.

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