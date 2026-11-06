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الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات أمريكية

photo 2026 10 30 09 19 42 860x573 1 الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات أمريكية
مبنى وزارة التجارة الصينية -Reuters

بكين-سانا

قررت الصين تمديد رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم المفروضة على واردات مادة “إن-بروبانول” من الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات إضافية، اعتباراً من اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في إشعارين منفصلين: إن رسوم مكافحة الإغراق ستتراوح بين 254.4 و267.4 بالمئة، فيما ستتراوح رسوم مكافحة الدعم بين 34.2 و37.7 بالمئة.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب إجراء مراجعتين لانقضاء أجل التدابير، خلصتا إلى احتمال استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والدعم في حال رفع الرسوم، وما قد يترتب على ذلك من استمرار الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية الصينية.

وكانت الصين فرضت هذه الرسوم للمرة الأولى في تشرين الثاني عام 2020 لمدة خمس سنوات، وبدأت مراجعة التدابير في تشرين الثاني 2025 بناء على طلب المنتجين المحليين.

وتُستخدم مادة “إن-بروبانول” الكيميائية الصناعية بصورة أساسية مذيباً ووسيطاً في تصنيع مواد كيميائية أخرى.

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