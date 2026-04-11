قوة عسكرية باكستانية تصل إلى السعودية لتعزيز الدفاع المشترك

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت أنّ قوة عسكرية باكستانية وصلت إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن القوة تتكّون من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في 18 أيلول عام 2025 اتفاقية دفاع مشترك رسمية في خطوة تعزز بشدة شراكة أمنية قائمة منذ عقود في ظل تنامي التوتر بالمنطقة.