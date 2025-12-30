إصابة فلسطيني واعتقال11 في الضفة الغربية

الضفة الغربية - وفا

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل11 آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، كما اعتقلت شابين اثنين.

وداهم جنود الاحتلال قرية المزرعة الغربية في رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدتي الشيوخ وبيت أمر في الخليل واعتقلت 9 فلسطينيين.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 14 فلسطينياً في الضفة الغربية.

