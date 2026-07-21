طيران الإمارات تتوقع العودة إلى العمل بنحو 90% اعتباراً من آب المقبل

دبي-سانا

أعلنت شركة “طيران الإمارات” الناقل الجوي الرئيسي في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع العودة للعمل بنحو 90% من طاقتها التشغيلية اعتباراً من الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن رئيس الشركة “تيم كلارك ” قوله: “في إطار استعادة العمليات وتعزيز شبكة الرحلات، تتوقع الشركة العودة للعمل بنحو 90% من طاقتها التشغيلية اعتباراً من آب المقبل”.

وأضاف كلارك أن الشركة تنتظر كذلك استلام أولى طائرات بوينغ 777-9، التي طلبتها خلال الربع الثاني من العام المقبل، ضمن برنامج تحديث وتوسعة الأسطول.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 عالمياً، كما تمتلك أكبر طلبية على طراز 777X، الذي يمثل عنصراً رئيسياً في خطط الناقلة المستقبلية لتلبية نمو الطلب على السفر ودعم توسع شبكتها الدولية.