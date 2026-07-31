الاتحاد الأوروبي يدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري

بروكسل-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري، معتبراً أن هذا الحادث يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة البحرية، ومشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في بيان: “إن الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية احترام القانون الدولي وحرية وأمن الملاحة البحرية”، معرباً عن دعمه الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين للحفاظ على الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، ويعرب عن تضامنه مع مصر عقب استهداف السفينتين في الميناء ويؤكد متانة شراكته معها، واستمرار التعاون المشترك لتعزيز الأمن الجماعي.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري أعلنت أمس الأول: أن “ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية أصيبت في ميناء دمياط المصري”، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان أمس، أن الحريق الذي تعرضت له السفينتان كان نتيجة طائرة مسيّرة.