رابطة العالم الإسلامي تدين محاولات استهداف إيران لتركيا وأذربيجان

مكة المكرمة-سانا

أدانت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بشدة محاولات إيران استهداف كل من تركيا وأذربيجان، واصفةً ذلك بأنه يأتي في سياق اعتداءاتها المتواصلة والسافرة على عدد من الدول.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته اليوم الخميس، أن الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، ندَّد بهذه الاعتداءات، واصفاً إياها بأنها “عدوان سافر على القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.

وشدد البيان على ضرورة تصدي المجتمع الدولي بكل مكوناته لهذا “الانفلات الإجرامي” بكل حزم، لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة.

وتعرّض مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

كما أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء.