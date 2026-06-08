جورجيا: التعاون مع تركيا وأذربيجان عنصر مهم لاستقرار وازدهار ‏المنطقة

أنقرة-سانا
أكدت وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، اليوم الإثنين، أن آلية التعاون الثلاثي بين بلادها وتركيا وأذربيجان، تعد إحدى أنجح أدوات الشراكة الإقليمية، مضيفة: إن التعاون بينها لا يكتسب أهمية لها فحسب، بل يمثل أيضاً عنصراً مهماً لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.
وفي مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والأذربيجاني جيهون بايراموف، عقب الاجتماع العاشر لوزراء خارجية الدول الثلاث، بإسطنبول، أشارت بوتشوريشفيلي إلى أن المؤتمر أتاح فرصة لتأكيد أهمية الحوار السياسي الوثيق، والثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
ولفتت إلى أن الشراكة القائمة بين الدول الثلاث حققت نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية، مضيفة: إن آلية التعاون الثلاثي أصبحت خلال السنوات الماضية واحدة من أكثر أدوات التعاون الإقليمي فعالية ونجاحاً، وأن الدول الثلاث تنفذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الإقليمية.
كما أكدت بوتشوريشفيلي وجود إرادة سياسية قوية لتعميق التعاون، وأن جورجيا تتمتع بشراكة استراتيجية وتعاون متعدد الأطراف مع تركيا وأذربيجان.
ويأتي هذا في إطار تنامي الشراكة الثلاثية بين جورجيا وتركيا وأذربيجان التي برزت خلال السنوات الأخيرة، كأحد أطر التعاون الإقليمي الفاعلة في منطقة القوقاز.
ويكتسب هذا التعاون أهمية متزايدة لارتباطه بمشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.