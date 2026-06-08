جورجيا: التعاون مع تركيا وأذربيجان عنصر مهم لاستقرار وازدهار ‏المنطقة

أنقرة-سانا‏

أكدت وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، اليوم الإثنين، أن آلية ‏التعاون الثلاثي بين بلادها وتركيا وأذربيجان، تعد إحدى أنجح أدوات ‏الشراكة الإقليمية، مضيفة: إن التعاون بينها لا يكتسب أهمية لها فحسب، بل ‏يمثل أيضاً عنصراً مهماً لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها‎.‎

وفي مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والأذربيجاني ‏جيهون بايراموف، عقب الاجتماع العاشر لوزراء خارجية الدول الثلاث، ‏بإسطنبول، أشارت بوتشوريشفيلي إلى أن المؤتمر أتاح فرصة لتأكيد أهمية ‏الحوار السياسي الوثيق، والثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي بين الدول ‏الثلاث، وفقاً لوكالة “الأناضول”.‎

ولفتت إلى أن الشراكة القائمة بين الدول الثلاث حققت نتائج ملموسة خلال ‏السنوات الماضية، مضيفة: إن آلية التعاون الثلاثي أصبحت خلال السنوات ‏الماضية واحدة من أكثر أدوات التعاون الإقليمي فعالية ونجاحاً، وأن الدول ‏الثلاث تنفذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، ما ‏ينعكس إيجاباً على التنمية الإقليمية.

كما أكدت بوتشوريشفيلي وجود إرادة سياسية قوية لتعميق التعاون، وأن ‏جورجيا تتمتع بشراكة استراتيجية وتعاون متعدد الأطراف مع تركيا ‏وأذربيجان.

ويأتي هذا في إطار تنامي الشراكة الثلاثية بين جورجيا وتركيا وأذربيجان ‏التي برزت خلال السنوات الأخيرة، كأحد أطر التعاون الإقليمي الفاعلة في ‏منطقة القوقاز‎.‎

ويكتسب هذا التعاون أهمية متزايدة لارتباطه بمشاريع الطاقة والنقل والبنية ‏التحتية التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة‎.‎