السعودية والأردن ترحبان باتفاق ترامب الجديد لإنهاء حرب غزة

الرياض-سانا

رحبت السعودية والأردن بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة “إكس” تقدير المملكة لجهود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا التقدم، مجددة التزامها بتنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 2803، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومشددة على ضرورة تنفيذ جميع المراحل ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية.

وأوضحت الوزارة أهمية الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار دون عوائق، مؤكدة أن الاتفاق يجب أن يشكل منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفي بيان مماثل، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تقديرها لجهود الشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة استمرار الأردن في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لتنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن في القرار ذاته، ومشددة على ضرورة تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة وكاملة.

وأكدت الوزارة أهمية الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة ودعم إعادة الإعمار، مشددة على أن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثلان أساساً لنجاح تنفيذ خطة السلام وتحقيق الاستقرار.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم التوصل إلى الاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وتمهيداً لانتقال إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني.

