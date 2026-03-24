دائرة شؤون القدس تدين إخطار الاحتلال بهدم منازل فلسطينية

القدس المحتلة-سانا

أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبعة منازل فلسطينية مأهولة في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بالإخلاء، تمهيداً لهدمها خلال 21 يوماً، بذريعة البناء دون ترخيص.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن دائرة شؤون القدس في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، عبر استخدام ذرائع قانونية لفرض التهجير القسري، وتقليص الوجود السكاني.

وأوضحت الدائرة أن سلطات الاحتلال تستخدم ذريعة “البناء دون ترخيص” لتبرير عمليات الهدم، في ظل سياسات تخطيطية ممنهجة تقيّد منح التراخيص للفلسطينيين، عبر استخدام أدوات إدارية وقانونية لفرض مخطط جديد، وتغيير الواقعين الديمغرافي والجغرافي.

وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار ذلك، سواء على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، جراء تصاعد معدلات التهجير القسري وتشريد العائلات الفلسطينية، أو على الصعيد السياسي في ظل تكريس سياسة الضم الزاحف وفرض الأمر الواقع، بما يهدد فرص تطبيق حل الدولتين.

وتواصل قوات الاحتلال، تصعيد اعتداءاتها بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وسلب حقوقهم.