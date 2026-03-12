الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في سلطنة عُمان

مسقط-سانا

أدان الأردن، اليوم الخميس، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في سلطنة عُمان، والذي أسفر عن وقوع أضرار بخزانات الوقود في الميناء.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، رفض المملكة واستنكارها مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين الدولية، مشدّدةً على تضامن الأردن مع سلطنة عُمان، ودعمها فيما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وكانت سلطنة عُمان، أعلنت أمس الأربعاء، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، بينما أصابت مسيرات أخرى خزانات للوقود في ميناء صلالة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

