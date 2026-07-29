هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب جنوب غرب اليابان دون تسجيل خطر تسونامي

thumbs b c 908cd5cbcee652c6b200e42e6d00f46c هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب جنوب غرب اليابان دون تسجيل خطر تسونامي

طوكيو-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.8 درجات على مقياس ريختر محافظة ” كوماموتو” جنوب غرب اليابان مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تعرض المنطقة لزلزال قوي.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: “إن الهزة التي بلغت شدتها 5.8 درجات وقعت بمحافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو وكان مركزها سطحياً”.

وأكدت الأرصاد الجوية اليابانية أنه “لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي”.

وكانت المنطقة نفسها شهدت زلزالاً قوياً أمس بلغت شدته 7.1 درجات وأسفر عن مصرع 13 شخصاً وإصابة 50 آخرين في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها المكثفة للبحث عن المفقودين وإجلاء العالقين.

يشار إلى أن اليابان تتعرض بشكل متكرر لزلازل وهزات أرضية لوقوعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث تكثر الأنشطة الزلزالية والبركانية.

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