فعالية في دمشق تسلط الضوء على كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ‏والمناظرة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم الثلاثاء، فعالية بعنوان ‌‏”إضاءة على كتاب ضوابط المعرفة”، قدمها مدرّس اللغة العربية ‏والمتخصص في النحو والبلاغة وفقه اللغة عبد الرحمن قصص، وذلك ضمن ‏أنشطة أسبوع الكتاب التي تنظمها مديرية الثقافة في دمشق.

وتناولت الفعالية تعريفاً بمضمون كتاب “ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ‏والمناظرة” للعلّامة الراحل عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ومحاوره التي ‏تُعنى بعلم المنطق بوصفه أحد “علوم الآلة” الضرورية لتحصيل العلوم، إلى ‏جانب علم آداب البحث والمناظرة، مع الإشارة إلى أهميتها لطلاب العلوم ‏الشرعية واللغة العربية والقانون والإعلام.‏

واستعرض الباحث تقسيمات الكتاب الذي يرجع للعلامة الراحل عبد الرحمن ‏حسن حبنكة الميداني، والتي تتوزع على أقسام عدة، تشمل المدركات ‏الذهنية، والقضايا وأحكامها، وطرق الوصول إلى المعرفة ومراتب الإدراك، ‏والاستدلال المباشر وغير المباشر، ومراتب الحجج والمغالطات، وصولاً إلى ‏القواعد العقلية وضوابط المناظرة وآدابها وتطبيقاتها.‏

وأوضح قصص في تصريح لـ سانا، أن المعرفة تتفاوت في درجاتها وأن ‏ضبطها يقتضي التمييز بين مراتب الإدراك، مبيناً أن صحة المقدمات لا ‏تكفي وحدها للوصول إلى نتائج صحيحة، بل يتطلب الأمر اتباع مسار ‏استدلالي سليم، لأن استخدام مقدمات صحيحة بطريقة خاطئة قد يقود إلى ‏نتائج غير صحيحة.‏

يُذكر أن المؤلف الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (1927–2004) ‏ولد في حي الميدان بدمشق، وتلقى علومه في معهد التوجيه الإسلامي الذي ‏أسسه والده الشيخ حسن حبنكة وتخرج فيه عدد من علماء دمشق، قبل أن ‏يتابع دراسته في الأزهر الشريف ويؤلف أكثر من أربعين كتاباً ومجلداً علمياً ‏متخصصاً.‏

وتأتي هذه المحاضرة في إطار نشاطات المركز الثقافي الهادفة إلى تقديم ‏قراءات في المؤلفات الفكرية والمعرفية، والتعريف بمضامينها وفتح المجال ‏لمناقشة موضوعاتها.‏