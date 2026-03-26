وزير خارجية الإمارات يبحث مع عدد من وزراء الخارجية تداعيات الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات وعدد من الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أجرى مباحثات هاتفية مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، و إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، و يرمك كوشيربايف وزير خارجية كازاخستان.

وبحث وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصالات الانعكاسات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وأعرب وزير خارجية الإمارات، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.

واستعرض وزير خارجية الإمارات خلال الاتصالات مع الوزراء، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وتشن إيران اعتداءات على عدد من الدول العربية، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في الـ 28 من شباط الماضي.