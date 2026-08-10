مرصد كوبرنيكوس: أوروبا الغربية تسجل درجات حرارة قياسية في حزيران وتموز

باريس-سانا

شهدت أوروبا الغربية في شهر حزيران وتموز من هذا العام تسجيل درجات حرارة قياسية، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة التغير المناخي.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي قوله في أحدث تقاريره: إن معدل درجات الحرارة مجتمعة في أوروبا الغربية خلال شهري حزيران وتموز سجل 21.62 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل عام 2022 للفترة نفسها، معتبراً أن هذا الأمر يعكس الاستمرار الاستثنائي للحر حتى الآن خلال هذا الصيف.

وأضاف المرصد الأوروبي أن مستويات رطوبة التربة كانت “أقل بكثير” مما كانت عليه في تموز 2022 عندما اجتاح الجفاف الشديد الأخير أوروبا الغربية.

وتُعد أوروبا القارة الأسرع احتراراً في العالم، وقد اتسم شهرا الصيف الأوليان بموجات حر متتالية ودرجات حرارة حارقة وظروف جفاف شديد.

كما ذكر كوبرنيكوس أن درجات حرارة المحيطات سجلت مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني توالياً في تموز، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا وتشكّلٍ لظاهرة النينو القوية في المحيط الهادئ.

وبلغ متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً في شهر تموز 20.96 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023.

وتعتمد خدمة كوبرنيكوس على الأقمار الصناعية ومحطات أرصاد جوية على اليابسة وفي البحر، وتعود بياناتها إلى عام 1940.