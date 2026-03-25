دول الخليج والأردن تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية وتؤكد حقها بالدفاع عن النفس

الكويت-سانا

جددت كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي، مؤكدة حقها الكامل في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء نشرته وزارة الخارجية الكويتية على موقعها على منصة إكس، أن الدول الموقعة تدين بشكل خاص الاعتداءات التي تشنها “فصائل مسلحة” موالية لإيران من الأراضي العراقية على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يطالب إيران بوقف أي اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها.

وأعربت الدول في البيان المشترك عن تقديرها لعلاقاتها الأخوية مع العراق، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات التي تشنها الميليشيات والمجموعات المسلحة من أراضيها تجاه دول الجوار، حفاظاً على العلاقات الأخوية وتجنباً للمزيد من التصعيد.

كما أدانت الدول الست الأعمال المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بميليشيا حزب الله.

ونوهت الدول الست بتصدي قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية لهذه الاعتداءات، وجهودها في القبض على الخلايا العميلة والكشف عن مخططاتها الخبيثة.

وتتعرض عدد من دول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإلحاق أضرار مادية.