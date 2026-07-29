“بيرقدار” التركية تنجح في اختبار ذخيرة “طولون بي” الموجهة بدقة عالية

أنقرة-سانا

أعلنت شركة “بايكار” التركية لصناعة الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع نجاح اختبار المسيّرة الهجومية “بيرقدار أقنجي” لذخيرة “طولون بي” الموجهة، حيث أصابت الأهداف إصابة مباشرة وبدقة عالية.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها في بيان، اليوم الأربعاء: إن المسيّرة “بيرقدار أقنجي” تمكنت من إصابة هدفها باستخدام ذخيرة “طولون بي” الموجهة محلية الصنع بدقة عالية.

من جانبها أوضحت شركة “أسيلسان” التركية المنتجة لذخيرة “طولون بي” في بيان، أن “الاختبار أُجري في بيئة حرب إلكترونية مكثفة”، مشيرة إلى أن ” التقنيات التي تطورها الشركة لتعزيز أداء المهام في بيئات الحرب الإلكترونية تصنع الفارق ميدانياً”.

كما لفت في هذا الإطار، إلى أن “بيرقدار أقنجي” نفذت إطلاقاً مزدوجاً ومتزامناً لذخائر طولون وأصابت الهدف بدقة، رغم وجود بيئة تضمنت 7 أنظمة تشويش إلكتروني.

و”طولون بي” قنبلة موجهة صغيرة القطر محلية الصنع طورتها شركة “أسيلسان” لتعزيز قدرات الضربات الدقيقة للطائرات الحربية والطائرات المسيّرة، أما “بايكار” فهي شركة رائدة عالمياً في صناعة الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع وتُعد من أكبر الشركات المصدرة للصناعات الدفاعية في تركيا.

يذكر أن تركيا عززت مكانتها في مجال الصناعات الدفاعية على الساحة الدولية ولم تعد صناعاتها الدفاعية تقتصر على تلبية الاحتياجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز القطاعات الصناعية والتكنولوجية في البلاد وباتت بذلك تركيا مركزاً عالمياً لتصدير الأنظمة الدفاعية.