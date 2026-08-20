مصرع 4 عمال دهساً بقطار سريع شمال طوكيو

طوكيو-سانا‏

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لقي 4 عمال مصرعهم اليوم الخميس، جراء دهسهم من قطار سريع في محطة ‏للقطارات بمحافظة توتشيغي، شمال العاصمة اليابانية طوكيو.‏

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ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها: إنّ سبعةً من ‏العمال كانوا يعملون على إزالة الأعشاب عن القضبان في محطة شين-كانوما عند ‏وصول القطار السريع الذي دهس أربعة منهم ما تسبب بمقتلهم على الفور.‏

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بدورها بيّنت شركة توبو للسكك الحديدية أن القطار المتجه إلى أساكوسا في طوكيو ‏كان من المقرر أن يتوقف في محطة شين-كانوما، بينما كان يقترب من الرصيف ‏حين وقعت الحادثة.‏

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وكان قطار محلي تابع لشركة “كينتيتسو” انحرف عن مساره داخل مبنى محطة كيوتو ‏المركزية في اليابان في الـ29 من حزيران الماضي دون تسجيل إصابات.‏

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