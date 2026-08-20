طوكيو-سانا
لقي 4 عمال مصرعهم اليوم الخميس، جراء دهسهم من قطار سريع في محطة للقطارات بمحافظة توتشيغي، شمال العاصمة اليابانية طوكيو.
ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها: إنّ سبعةً من العمال كانوا يعملون على إزالة الأعشاب عن القضبان في محطة شين-كانوما عند وصول القطار السريع الذي دهس أربعة منهم ما تسبب بمقتلهم على الفور.
بدورها بيّنت شركة توبو للسكك الحديدية أن القطار المتجه إلى أساكوسا في طوكيو كان من المقرر أن يتوقف في محطة شين-كانوما، بينما كان يقترب من الرصيف حين وقعت الحادثة.
وكان قطار محلي تابع لشركة “كينتيتسو” انحرف عن مساره داخل مبنى محطة كيوتو المركزية في اليابان في الـ29 من حزيران الماضي دون تسجيل إصابات.
مصرع 4 عمال دهساً بقطار سريع شمال طوكيو
طوكيو-سانا