اليمن يدين اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران على السعودية ‏

عدن-سانا

أدان اليمن اليوم الأربعاء، بأشد العبارات استمرار اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق على المنشآت البترولية في السعودية، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانبها.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم الثلاثاء، “أن هذه الاعتداءات تمثل امتداداً للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما تعكس النهج التخريبي الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة، في إطار أجندة واحدة تقودها إيران عبر أذرعها المسلحة في المنطقة”.

وقالت الوزارة إن تكرار هذه الاعتداءات أصبح تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، والسلم والأمن الدوليين، بما يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً لمواجهة هذه السياسات العدوانية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها ومحاسبة الجهات الداعمة لها.

وجددت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع المملكة، ودعمه لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، داعيةً الحكومة العراقية إلى منع استخدام أراضيها لشن اعتداءات على دول المنطقة.

كما حذرت من أن التهاون مع الميليشيات المدعومة من إيران يفاقم التصعيد، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردعها، ومواجهة أنشطة إيران التي تهدد أمن المنطقة والعالم.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت أمس عدداً من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، ‏وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية‎.‎