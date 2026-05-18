القوات السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية‏

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة، بعد خرقها المجال الجوي للمملكة، قادمة من الأجواء العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: إن “وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين”.

وأضاف: “إن الوزارة ستتخذ وتنفذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء تستهدف سيادة المملكة، وأمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وتتعرض عدد من دول الخليج لاعتداءات بطائرات مسيرة قادمة من إيران والعراق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، حيث استدعت السعودية في الثاني عشر من الشهر الماضي السفيرة العراقية في الرياض بعد هجمات بطائرات مسيّرة أُطلقت من العراق باتجاه المملكة.