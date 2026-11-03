الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مقتل فلسطيني متأثراً بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مقتل فلسطيني متأثراً بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

photo 2026 11 03 11 06 12 مقتل فلسطيني متأثراً بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
مقتل فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي-خان يونس-وفا

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، بالتزامن مع ‏استمرار القصف المدفعي والبحري على مناطق متفرقة منه.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن الشاب، البالغ من العمر 39 عاماً، قُتل متأثراً بإصابته ‏جراء قصف الاحتلال الحي الياباني شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس.‏

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارقه الحربية عدداً من ‏القذائف في بحر المدينة.‏

وكان ستة فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخرون، بينهم امرأة وطفل، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏مناطق متفرقة من قطاع غزة، أمس الإثنين.‏

الجامعة العربية: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
النتائج النهائية: فوز سامية حسن برئاسة تنزانيا بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات
الصحة اليمنية تحذّر من كارثة إنسانية ونفاد الإمدادات الطبية والوقود في تعز
جهاز الاستخبارات البريطاني يحذر الجامعات من التعاون مع معهد صيني ‏
سلطنة عُمان والإمارات تبحثان خفض التوترات في المنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار