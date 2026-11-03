مقتل فلسطيني متأثراً بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، بالتزامن مع ‏استمرار القصف المدفعي والبحري على مناطق متفرقة منه.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن الشاب، البالغ من العمر 39 عاماً، قُتل متأثراً بإصابته ‏جراء قصف الاحتلال الحي الياباني شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس.‏

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارقه الحربية عدداً من ‏القذائف في بحر المدينة.‏

وكان ستة فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخرون، بينهم امرأة وطفل، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏مناطق متفرقة من قطاع غزة، أمس الإثنين.‏