مقتل فلسطيني متأثراً بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والبحري على مناطق متفرقة منه.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن الشاب، البالغ من العمر 39 عاماً، قُتل متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال الحي الياباني شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس.
وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارقه الحربية عدداً من القذائف في بحر المدينة.
وكان ستة فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخرون، بينهم امرأة وطفل، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أمس الإثنين.