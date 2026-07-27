تدريبات عسكرية لدول التعاون الخليجي في البحرين لتعزيز العمل العسكري المشترك

33aa30d4 7a2c 47ce a6b4 921c3cf0a2e5 تدريبات عسكرية لدول التعاون الخليجي في البحرين لتعزيز العمل العسكري المشترك

المنامة-سانا

أعلنت قوة دفاع البحرين اليوم الإثنين عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحت مسمى “درع البحرين”، بمشاركة قوات من دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت القوة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الهدف من التمرينات تعزيز العمل العسكري المشترك وتقييم منظوماته وخلق بيئة خصبة لتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة في التمرين، والعمل على تعزيز أطر التعاون، والتنسيق العسكري المشترك لمواجهة مختلف التحديات.

وكان مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي أقر في اجتماعه الاستثنائي بالدوحة في أيلول الماضي إجراءات رئيسية لتفعيل آليات الدفاع المشترك، شملت زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية، وتسريع منظومة الإنذار المبكر، ونقل صورة الموقف الجوي لمراكز العمليات.

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