مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

تونس-سانا

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات المستمرة التي تنفذها ميليشيا الحوثي على السعودية.

وجاء في بيان لمجلس وزراء الداخلية على موقعه الرسمي: “تتابع الأمانة العامة للمجلس باهتمام بالغ الأعمال العدائية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والاستهداف المتعمد بالصواريخ والطائرات المسيّرة للمدنيين والأعيان المدنية والأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، وما أقدمت عليه هذه الميليشيا مؤخراً من سلوك عدائي سافر، حاولت من خلاله استهداف منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بصواريخ باليستية، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها”.

وأضافت الأمانة في بيانها: إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخرقاً سافراً لحرمة الأماكن المقدسة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، وسلوكاً عدوانياً مشيناً يندرج ضمن مساعي هذه الميليشيا المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومقدساتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وتنفذ ميليشيا الحوثي بشكل يومي اعتداءات على البنى والمنشآت التحتية والمدنيين في السعودية، ما تسبب بسقوط ضحايا، وكان أحدث هذه الاعتداءات إطلاق الميليشيا طائرة مسيّرة باتجاه منطقة مكة المكرمة، حيث تم اعتراضها وتدميرها.