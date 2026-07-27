السعودية تدين محاولة استهداف منشآت نفطية بمسيّرات قادمة من العراق

photo 2026 07 27 16 33 49 السعودية تدين محاولة استهداف منشآت نفطية بمسيّرات قادمة من العراق

 الرياض-سانا
 
أدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الإثنين محاولة مسيّرات قادمة من العراق استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض.
 
وقالت الوزارة في بيان: “تعرب المملكة عن إدانتها بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق”.
 
وأكدت الوزارة عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وحقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها لشن هجمات تستهدف السعودية.
 
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية.

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