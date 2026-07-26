وزيرا خارجية قطر والإمارات يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية–الإيرانية

الدوحة-سانا



بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الوزير القطري أكد خلال الاتصال، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



كما جدد الوزير القطري دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.



وتناولت مباحثات الوزيرين الهاتفية علاقات التعاون بين قطر والإمارات، وسبل دعمها وتعزيزها.



وكان وزير خارجية قطر، بحث هاتفياً في وقت سابق اليوم الأحد، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.