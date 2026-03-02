تركيا تعلّق رحلاتها الجوية إلى عدد من الدول العربية

أنقرة-سانا

علّقت تركيا اليوم الإثنين، رحلات شركات الطيران إلى عدد من الدول العربية حتى تاريخ الـ 6 من آذار الحالي، نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو قوله: إن “قرار التعليق شمل رحلات شركات الطيران التركية كافة إلى سوريا ولبنان والأردن وإيران والعراق حتى يوم الجمعة المقبل الواقع في 6 آذار الحالي”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران، ورد الأخيرة باعتداءات متواصلة على عدد من البلدان العربية.