وزير الدفاع الياباني يدعو إلى نقاش نووي مفتوح

بروكسل-سانا

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ضرورة إجراء نقاش مفتوح بشأن قضايا الردع النووي، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK عن كويزومي قوله للصحفيين بعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته في بروكسل أمس الأربعاء: إن التطورات الأخيرة، تفرض إجراء نقاش مفتوح، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي دولة أن تؤسس أمنها القومي بمفردها من دون مناقشة ما يحدث في أوروبا والعالم، ودون أي محرمات”.

وأشار الوزير الياباني إلى أن اللقاء أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التغيرات في البيئة الأمنية، والتأكيد أن أمن منطقتي الهندي-الهادئ والأورو-أطلسي مترابط ولا يمكن فصله.

ولفت كويزومي إلى أن الصين أجرت تدريبات بالذخيرة الحية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بينما نفذت روسيا عمليات بحرية في المياه الواقعة بين بريطانيا وفرنسا.

وجاء لقاء كويزومي مع الأمين العام لحلف “الناتو” في إطار جولة أوروبية تشمل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، لبحث القضايا الأمنية وتعزيز التعاون بين اليابان والحلف.