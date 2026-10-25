اليمن يرحب بنداء بابا الفاتيكان بشأن حصار تعز وتدعو لتحرك دولي

عدن-سانا‏

رحبت الحكومة اليمنية بنداء بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بشأن الأوضاع ‏الإنسانية في اليمن، ولا سيما في مدينة تعز، داعية المجتمع الدولي إلى ‏التحرك لإنهاء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة وحماية ‏المدنيين.‏

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته عبر منصة إكس اليوم الأحد، عن ‏تقديرها لاهتمام البابا بمعاناة اليمنيين ودعوته إلى وقف الأعمال العدائية، ‏مؤكدة أهمية النداء في حشد التضامن الدولي وتعزيز المسؤولية تجاه ‏المتضررين.‏

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الحصار، وما يرافقه من قصف للأحياء ‏السكنية وقيود على حركة المواطنين والإمدادات، يفاقم معاناة السكان، مطالبة ‏برفعه وفتح الطرق ووقف استهداف المدنيين، وضمان وصول الغذاء والمياه ‏والدواء والمساعدات الإنسانية دون عوائق.‏

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على ميليشيا ‏الحوثي لإنهاء الحصار ووقف الانتهاكات، وحماية السكان والمرافق المدنية، ‏وتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، مؤكدة أن توفير الاحتياجات الأساسية ‏للمدنيين التزام يفرضه القانون الدولي الإنساني، وأن الغذاء والمياه والدواء لا ‏يجوز إخضاعها للضغط والابتزاز السياسي.‏

وجددت الوزارة التزام الحكومة اليمنية بتيسير العمل الإنساني والتنسيق مع ‏الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ‏في مختلف المحافظات. ‏

وكان مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز أعلن، أمس، مقتل وإصابة 237 ‏مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب ‏الماضي حتى 22 تشرين الأول الجاري.‏