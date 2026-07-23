الجيش الكويتي يعلن اعتراض طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد

الكويت-سانا‏

أعلن الجيش الكويتي، فجر اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات طائرات مسيّرة معادية اخترقت ‏أجواء البلاد.‏

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن أصوات الانفجارات التي سُمعت ‏ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية وتدميرها.‏

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.‏

ويأتي ذلك في ظل تصعيد إقليمي متواصل، عقب استهداف إيران سفناً عابرة في مضيق هرمز، وما أعقبه من مواجهات ‏واعتداءات طالت دولاً خليجية وممرات ملاحية دولية.‏