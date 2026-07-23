الجيش الكويتي يعلن اعتراض طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد

الكويت-سانا
أعلن الجيش الكويتي، فجر اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية وتدميرها.
ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد إقليمي متواصل، عقب استهداف إيران سفناً عابرة في مضيق هرمز، وما أعقبه من مواجهات واعتداءات طالت دولاً خليجية وممرات ملاحية دولية.