الحذر يهيمن على الأسواق العالمية قبيل المفاوضات الأمريكية ‑ الإيرانية

حالة من الترقّب والحذر الشديد تهيمن على الأسواق العالمية مع اقتراب بدء المفاوضات المنتظرة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان اليوم الجمعة، في وقت تتخذ فيه الدول والمؤسسات الحكومية خطوات عاجلة لتأمين الإمدادات وتقليل المخاطر في ظل أي سيناريو سلبي.

وبموازاة ارتفاع أسعار النفط، سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً في بداية تعاملات اليوم الجمعة، إلا أن المكاسب ظلت محدودة مع تشكك المستثمرين في إمكانية صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تصاعد التوترات نتيجة عدم اعتراف إسرائيل بشمول لبنان في الهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران، ومواصلة هجماتها على هذا البلد.

خطوات لضمان الإمدادات

ومع استمرار التوترات بشأن مضيق هرمز، أعلنت اليابان أنها ستفرج عن احتياطيات تعادل 20 يوماً من الاستهلاك بدءاً من أيار المقبل، وذلك عقب خطوة سابقة في آذار الماضي أفرجت فيها عن احتياطيات تعادل 50 يوماً.

وتعتمد اليابان على واردات النفط من الشرق الأوسط بما يشكل نسبة 95 %، ما يجعلها شديدة الحساسية لأي اضطراب.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تواصل طوكيو البحث عن مصادر بديلة في دول متعددة تشمل ماليزيا وأذربيجان والبرازيل ونيجيريا وأنغولا، في محاولة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسار واحد.

كما بدأت اليابان في استخدام إمدادات من الشرق الأوسط لا تمر عبر مضيق هرمز، بما في ذلك شحنات من ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر في السعودية، وميناء الفجيرة في الإمارات.

تأثيرات عالمية

وفي سياق التأثيرات العالمية لاستمرار إغلاق المضيق، حذّر المجلس الدولي للطيران من نقص منهجي في وقود الطائرات خلال 3 أسابيع إذا لم يُفتح مضيق هرمز، ما يعكس مدى اعتماد الطيران العالمي على تدفقات النفط عبر هذا الممر الحيوي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط عن أضرار في وحدة معالجة بمصفاة ساتورب في السعودية بعد اعتداءات بطائرات مسيرة يوم الأربعاء الماضي، ما دفع الشركة إلى إغلاق الوحدات في إجراء احترازي من أجل السلامة.

وأكدّ مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أمس الخميس، أن تدفق النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب انخفض بنحو 700 ألف برميل يومياً.

وبعد انتعاش مؤقت شهدته أسواق الطاقة والمال عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأربعاء الماضي عن اتفاق وقف إطلاق النار، تخيم مجدّداً حالة الترقب على المستثمرين، فيما يظلّ الحذر سيد الموقف.